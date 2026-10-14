Совет по медиа и вещанию Азербайджана осудил активизацию целенаправленных информационных атак из Турции и Ирана, осуществляемых преимущественно через платформы Telegram и TikTok.

В ведомстве отметили, что в последние дни в информационных кампаниях против Азербайджана активно участвуют действующие за рубежом общественные активисты, политики и даже официальные лица.

«Подобная деятельность, сопровождаемая политико-идеологическими мотивами, направленная на манипулирование общественным мнением и носящая характер вмешательства во внутренние дела страны, является недопустимым примером злоупотребления информационным пространством и попыток подорвать общественное доверие», — говорится в заявлении.

По данным Совета, о скоординированном характере информационных атак свидетельствуют массовые публикации с одинаковыми орфографическими ошибками, распространение идентичных комментариев, а также смонтированных фото- и видеоматериалов, не имеющих отношения к Азербайджану.

Отмечается, что за короткое время с использованием одного хештега на азербайджанском языке было опубликовано более 400 постов. При этом авторы публикаций являются иноязычными пользователями, а одинаковые материалы неоднократно распространялись с одних и тех же аккаунтов.

В Совете также выразили обеспокоенность распространением в информационном пространстве Турции и Ирана предвзятых материалов, угроз и оскорблений в адрес Азербайджана, подчеркнув отсутствие соответствующей реакции со стороны властей этих стран.

В заявлении указывается, что использование анонимных аккаунтов для побуждения граждан к нарушению общественного порядка противоречит законодательству и влечет юридическую ответственность.

Совет призвал граждан, представителей СМИ и пользователей социальных сетей проявлять бдительность, не распространять недостоверную информацию и противодействовать попыткам нанести ущерб репутации Азербайджана.