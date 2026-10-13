Делегация Военно-морских сил Азербайджана во главе с контр-адмиралом Шахином Мамедовым приняла участие в XV Трансрегиональном симпозиуме по морской мощи в Венеции, где обсуждались вопросы морской безопасности и сотрудничества между флотами разных стран. Об этом сообщает Минобороны республики

В симпозиуме, организованном ВМС Италии, участвовали командующие и делегации военно-морских сил разных государств, представители международных организаций, научных кругов и оборонной промышленности.

Участники обсудили глобальные и региональные угрозы морской безопасности, защиту международных морских путей и совместные действия по противодействию современным вызовам.

На полях симпозиума азербайджанская делегация провела ряд двусторонних встреч. Стороны обсудили расширение сотрудничества между флотами, обмен опытом и развитие взаимодействия в сфере морской безопасности.

Участие в мероприятии позволило делегации ВМС Азербайджана обсудить перспективы сотрудничества с зарубежными коллегами и ознакомиться с опытом других стран.