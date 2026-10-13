Мэра Киева Виталия Кличко вызвали в Верховную Раду для отчета о подготовке города к зиме на фоне обострения конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Инициатором вызова выступила депутат Марьяна Безуглая. Предложение поддержал 151 народный депутат, восемь проголосовали против. Предыдущая попытка вызвать мэра на отчет, предпринятая в понедельник, не набрала необходимого количества голосов.

Кличко заявил, что обвинения в его адрес распространяют паблики, связанные с офисом президента, чтобы добиться его отставки и заменить главой городской военной администрации.

Он подчеркнул, что отопительный сезон еще не начался, поэтому говорить о его срыве преждевременно. Проблемы с электроснабжением мэр связал с российскими обстрелами, напомнив, что «городской глава не отвечает за ПВО».

По словам Кличко, в Украине пытаются ослабить местное самоуправление, отстраняя избранных глав городов. Он также заявил, что не намерен покидать свой пост до следующих выборов, поскольку получил мандат от жителей Киева.