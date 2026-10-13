Депутат Милли Меджлиса Рази Нуруллаев заявил о необходимости увеличения числа авиабилетов по конкурентоспособным ценам и расширения выбора авиаперевозок для граждан.

Как сообщает Minval, парламентарий выступил за дальнейшее развитие авиационной отрасли с учётом потребностей пассажиров и отметил важность повышения доступности авиаперелётов.

Нуруллаев положительно оценил изменения, реализуемые в последнее время в азербайджанской авиации, в том числе меры по совершенствованию услуг и расширению возможностей для пассажиров.

По словам депутата, развитие авиации требует постоянной работы, эффективного управления и внимания к запросам пассажиров. В этой связи он подчеркнул необходимость увеличения количества авиабилетов по конкурентоспособным ценам, расширения маршрутной сети и создания более широких возможностей для выбора перелётов.

«Для обычного гражданина поездка за границу не должна превращаться в роскошь или становиться недоступным выбором», — отметил Нуруллаев.

Он подчеркнул, что граждане должны иметь возможность путешествовать, навещать родственников, получать медицинскую помощь за рубежом, совершать деловые поездки и знакомиться с миром, не сталкиваясь с чрезмерными финансовыми ограничениями.

По мнению парламентария, развитие авиационной отрасли нельзя оценивать исключительно по увеличению количества пассажиров и рейсов. Не менее важным показателем должны быть реальные возможности, которые авиасообщение предоставляет людям в повседневной жизни.

Нуруллаев также обратил внимание на то, что доступность перелётов в настоящее время во многом ограничивается наличием лишь небольшого числа дешёвых билетов.