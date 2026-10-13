Президент США Дональд Трамп может лишить Украину американских разведывательных данных или оказать давление на Илона Маска, чтобы ограничить работу спутникового интернета Starlink, на который опираются украинские военные. Об этом сообщает европейское издание Politico.

По данным издания, договорённости Москвы и Вашингтона о поставках российского дизельного топлива были достигнуты в крайне неблагоприятный для Киева момент, когда Украина готовится к тяжёлой зиме. На этом фоне Владимир Зеленский вынужден учитывать риски дальнейшего обострения отношений с Трампом.

Как отмечает Politico, если украинский президент продолжит выражать недовольство решениями Вашингтона, американский лидер может использовать зависимость Киева от разведывательной информации США и Starlink как инструмент давления.