Россия за девять месяцев 2026 года поставила в страны Евросоюза энергоресурсы на $21,3 млрд. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью «Вестям».

«Если говорить о 2026 годе, то только за 9 месяцев, по данным министерства энергетики, уже поставлено в Европу энергетических ресурсов на $21,3 млрд. То есть, несмотря на санкционные ограничения, у нас продолжают поставляться энергетические ресурсы по отдельным направлениям, по которым сделаны исключения», – заявил Новак.

Он также сообщил, что с 2022 года Россия поставила в Европу энергоресурсы на сумму более $320 млрд.

По словам вице-премьера, эта сумма превышает ранее озвученную американской стороной оценку расходов Европы на российские энергоресурсы – $250 млрд.

Новак подчеркнул, что Россия продолжает выполнять свои контрактные обязательства.