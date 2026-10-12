В Германии задержали двух граждан Турции по подозрению в поджоге станции спутниковой связи Starlink в Польше. Об арестах сообщил министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский на пресс-конференции в Варшаве.

После экстрадиции в Польшу задержанным предъявят обвинения в диверсии по заданию иностранной разведки.

Тем временем министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк заявил о причастности России к поджогу.

«У нас нет сомнений в том, что за этой диверсией стоят российские спецслужбы», — подчеркнул он.

Инцидент произошел в ночь с 23 на 24 сентября 2026 года в Воля-Кробовске, примерно в 50 километрах от Варшавы. Там загорелась наземная станция спутниковой связи Starlink.