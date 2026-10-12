Председатель Госкомитета Азербайджана по работе с религиозными структурами Рамин Мамедов заявил, что светская модель государственного управления не противоречит религиозным и национально-духовным ценностям, а сохранение традиций вполне совместимо с научным прогрессом и современным мышлением. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что светскость обеспечивает равенство граждан независимо от их религии и вероисповедания, а также гарантирует свободу веры и правовые механизмы защиты религиозных ценностей.

По словам Мамедова, свобода вероисповедания, принципы правового государства, светскость и уважение к национально-духовным ценностям дополняют друг друга, укрепляя общественную стабильность и солидарность. При этом религиозные ценности должны служить человеческому достоинству, милосердию, справедливости, взаимному уважению и миру.

Отдельное внимание глава комитета уделил воспитанию молодежи. Он подчеркнул, что важно формировать поколение, которое осознает свою национальную идентичность, умеет самостоятельно мыслить, правильно оценивает современные вызовы и понимает ответственность за государство.

По словам председателя комитета, основы мировоззрения закладываются в семье, затем формируются в образовательных учреждениях и под влиянием информационной среды. Интернет, социальные сети, цифровые технологии и искусственный интеллект открывают новые возможности для получения знаний, но одновременно ускоряют распространение различных идеологических влияний.

По его словам, наряду с информационной безопасностью важна и безопасность мышления – способность анализировать сведения, распознавать манипуляции, сопоставлять разные мнения и принимать взвешенные решения.

Он также подчеркнул необходимость получать религиозные знания из надежных источников и различать религиозные понятия и суеверия, духовные ценности и радикальные идеи, веру и манипулятивные призывы, которые используют ее в своих целях.

В завершение Мамедов обратил внимание на то, что сохранение национальных ценностей не требует отказа от современности. По его словам, национальная идентичность не должна препятствовать открытости научным знаниям, технологическим новшествам и современному мышлению.