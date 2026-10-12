Управление образования города Баку начало проверки соблюдения правил одежды учениками и учителями государственных школ, в ходе которых выявили случаи давления на педагогов и руководство учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба управления.

В ходе мониторингов специалисты изучают, соблюдают ли ученики требования к школьной форме, а учителя – правила одежды, соответствующие их профессиональной деятельности и рабочей обстановке. Также проверяется, как руководство школ контролирует исполнение этих требований и проводит разъяснительную работу.

При выявлении нарушений школьная администрация проводила с учениками и учителями профилактические беседы. В необходимых случаях в школы приглашали родителей. При этом были зафиксированы случаи, когда учеников и учителей, не соблюдавших установленные требования, не допускали к занятиям.

В Управлении образования города Баку также сообщили о нарушениях, выходящих за рамки правил одежды.