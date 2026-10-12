Совет по медиа и вещанию Азербайджана призвал граждан не поддаваться на информационные манипуляции вокруг единых правил одежды в школах, заявив о попытках политизировать эту тему и придать ей религиозный характер.

В заявлении Совета отмечается, что единые требования к одежде учащихся и педагогов призваны поддерживать светский характер образования и единый подход в образовательной среде.

При этом, по данным ведомства, отдельные круги пытаются использовать эту тему для нагнетания общественной напряженности. Особую обеспокоенность Совета вызывает активность в социальных сетях: за короткое время там появляются однотипные публикации, негативные комментарии и реакции, а также призывы к нарушению общественного порядка.

В Совете обратили внимание на то, что одни и те же аккаунты массово комментируют различные публикации, а их активность резко возрастает в определенное время. По оценке ведомства, это указывает на скоординированный характер кампании.

«Это указывает на троллинговую атаку и проведение информационной манипуляции, управляемой из единого центра за пределами страны», – говорится в заявлении.

Как считают в Совете, подобные действия направлены на искажение реального общественного мнения, создание видимости массового недовольства и отвлечение внимания от сути вопроса. Ведомство также полагает, что эту тему пытаются использовать для достижения политических целей.

Совет призвал граждан, представителей СМИ и пользователей социальных сетей критически относиться к публикациям подозрительных аккаунтов, не распространять непроверенные материалы и не поддаваться влиянию искусственно создаваемых информационных волн.