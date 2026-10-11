Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило об атаках на нефтегазовые объекты Saudi Aramco и аэропорты Саудовской Аравии, пообещав усилить удары до прекращения военных действий и снятия блокады.

«Мы продолжим операции с нарастающей интенсивностью в глубине территории Саудовской Аравии, неуклонно следуя принципу «блокада за блокаду и эскалация за эскалацию»… вплоть до прекращения агрессии и снятия блокады», — говорится в заявлении военного представителя движения Яхьи Сариа, опубликованного в Telegram-канале «Ансар Аллах».

По данным хуситов, одной из целей стала газовая станция Saudi Aramco в Шайбе в Восточной провинции королевства. В движении заявили, что на объекте начались сильные пожары.

Еще одной целью, как утверждают хуситы, стал нефтеперерабатывающий завод Aramco в Танаджибе, также расположенный в Восточной провинции. Там, по их информации, возник пожар.

Кроме того, движение заявило об атаке на аэропорт имени короля Фахда в Даммаме. По словам Сариа, цель была поражена, а воздушное движение прервано.

На фоне этих сообщений Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии сообщило о пострадавших в результате новой атаки на международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде.