В Госдуме не располагают информацией об «энергетическом перемирии» между Россией и Украиной, о котором заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с Telegram-каналом «Осторожно, новости».

«Мы все знаем, что Трамп частенько говорит что-то, чтобы не росли цены на нефть. Так называемые словесные инвестиции. Насколько это соответствует действительности, не знаю», – сказал Ананских.

Ранее Трамп заявил, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие, и призвал обе стороны соблюдать договоренность.

Позже журналист Axios Барак Равид сообщил, что заявление американского президента стало новостью для Владимира Зеленского. По его словам, Киев готов принять такое перемирие, если Россия на него согласится.