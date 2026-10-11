Третий Международный ультрамарафон Габала–Ханкенди завершился победой представителя Грузии Давида Харазишвили и украинки Олены Шевченко на заключительном этапе из Агдама в Ханкенди. Об этом сообщает АзерТАдж.

Последний этап ультрамарафона составил 29,2 км. Первым среди мужчин финишировал Давид Харазишвили, а в женском зачете победу одержала Олена Шевченко.

В соревновании участвовали 97 атлетов из шести стран. За четыре дня они преодолели 192 км в четыре этапа: Габала–Агдаш (52,5 км), Агдаш–Барда (63,5 км), Барда–Агдам (46,8 км) и Агдам–Ханкенди (29,2 км).

Ультрамарафон впервые провели в 2024 году по маршруту Ханкенди–Баку. Тогда в забеге на 380 км участвовали 64 спортсмена из четырех стран. В 2025 году маршрут изменили на Габала–Ханкенди, а число участников выросло до 81 атлета из шести стран.