О том, что нефти много не бывает, и кто стал в ЦА лидером поставок природного газа в Китай; о новых газовых месторождениях Узбекистана и его делах с Россией; за что посадили сына экс-президента Кыргызстана с подельниками и почему республику наказала Великобритания; как США радеют за безопасность Таджикистана и о чём он договорился с Ираном; станет ли Туркменистан более открытым – эти и другие темы в обзоре Minval Politika.

Центральная Азия озабочена угрозой проникновения чумы из России на территорию региона. Напомним, появились сообщения о возможном случае особо опасной инфекции в Иркутской области РФ (с летальным исходом для молодой женщины). Во всяком случае, Минздрав Казахстана (хоть и по предварительной оценке) сообщил о низких рисках для республики, однако на всех пунктах пропуска через государственную границу усилен санитарно-карантинный контроль, проводятся профилактические мероприятия по выявлению лиц с признаками инфекционных заболеваний (на подозрительных локациях в самой России противоэпидемические мероприятия продолжаются).

Казахстанский Минздрав призывает граждан при появлении симптомов после поездки незамедлительно обращаться к врачу, сообщить о маршруте и датах путешествия (напомним, граница РК и России — едва ли не самая протяжённая в мире — 7,5 тыс. километров).

Таджикистан тоже усилил профилактические меры на санитарно-карантинных пунктах пропуска через государственную границу. Каждого человека, её пересекающего, проверяют на наличие повышенной температуры, опрашивают, нет ли у него жалоб на состояние здоровья.

Меры эпидемиологической безопасности усилены также в Узбекистане и Кыргызстане. Соответствующие службы переведены в режим повышенной готовности.

Между тем в соцсетях распространилась информация о «втором случае чумы» в РФ, которую Роспотребнадзор опроверг. Как передаёт ТАСС, в ведомстве её назвали «фейковой» и подчеркнули, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе стабильная.

Казахстан

Президент Касым-Жомарт Токаев продолжает чистку в руководстве Вооружённых сил страны после гибели 14 военных во время учений на Каспии. Назначен новый начальник Генерального штаба, сообщает сайт Акорды (официальная резиденция президента, штаб-квартира его администрации). Он также занял пост первого заместителя министра обороны. Назначен и новый командующий Силами особого назначения.

Предварительно Токаев освободил от должностей министра обороны и его заместителей, главнокомандующего Военно-морскими силами. Пятеро высокопоставленных лиц Минобороны задержаны. Досудебное расследование продолжается.

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В Казахстане готовятся к запуску Транс-Каспийской подводной волоконно-оптической линии связи. По данным министерства цифрового развития, между побережьем азербайджанского Сумгаита и казахстанским Актау уже проложено 390 км кабеля. Ввод линии в эксплуатацию запланирован на следующий месяц.

Параллельно в РК быстрыми темпами расширяется сеть 5G: более 4 тыс. базовых станций установлены в свыше 20 городах. В сотрудничестве с компаниями Beeline и Starlink Mobile в Казахстане запущена технология Direct-to-Cell (прямая связь спутника со смартфоном). На данном этапе технология доступна на устройствах с Android.

Для защиты объектов энергетики от кибератак и атак беспилотников в республике задействуют искусственный интеллект – об этом стало известно в ходе заседания правительства Казахстана. Как сообщил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов, применение ИИ в соответствующей сфере позволит сократить число производственных инцидентов почти на 80%.

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Курултай (новый законодательный орган Казахстана) ратифицировал межправительственное соглашение с Сербией о военно-техническом сотрудничестве, ранее подписанном в Белграде. Речь идёт о поставках продукции военного назначения — от вооружения и военной техники до конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, а также результатов интеллектуальной деятельности, включая исключительные права на них.

Соглашение базируется на принципах равноправия и строгого соответствия национальному законодательству обеих стран. Предусмотрено создание совместной рабочей группы, которая будет координировать оборонные проекты и определять конкретные направления сотрудничества.

Отмечается, что ратификация документа даст импульс развитию оборонно-промышленного комплекса Казахстана. И партнёрство с Сербией позволит казахстанским предприятиям расширить производственные мощности, внедрить современные технологии и выйти на новые рынки военной продукции.

Для Сербии, в свою очередь, открывается доступ к казахстанским оборонным разработкам и укреплению военно-технических связей в Центральной Азии.

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Курултай ратифицировал протокол о возобновлении действия казахстанско-российского соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов до 1 января 2028 года. Документ будет автоматически продлеваться на пятилетние периоды, если одна из сторон письменно не уведомит о прекращении его действия за 6 месяцев до истечения срока.

Inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК сообщает, что соглашение имеет для Казахстана важное значение с точки зрения энергетической безопасности и устойчивой работы внутреннего рынка.

«Одним из ключевых механизмов станет ежегодное согласование объёмов поставок нефти и нефтепродуктов. Это позволит сторонам заранее определять необходимые объёмы и учитывать потребности рынка. Кроме того, соглашение предусматривает обмен необходимой информацией между компетентными органами Казахстана и России. Отдельное внимание уделяется контролю над использованием нефтепродуктов, которые поставляются в рамках соглашения», — пояснили в пресс-службе правительства РК.

Дополнительное значение энергетическое сотрудничество имеет в условиях роста транзитных перевозок. Увеличение объёмов грузового и пассажирского движения требует устойчивого обеспечения топливом транспортной инфраструктуры.

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Казахстанскому бизнесу открыли более широкий доступ на рынок ОАЭ — вступило в силу Соглашение об экономическом партнёрстве между Евразийским экономическим союзом и Объединёнными Арабскими Эмиратами, предусматривающее взаимную отмену и снижение импортных таможенных пошлин более чем на 85% товарной номенклатуры, передаёт inbusiness.kz со ссылкой на министерство торговли и интеграции РК.

Поясняется, что для казахстанского бизнеса это означает более выгодные условия поставок на один из крупнейших торговых рынков региона: «В первую очередь, преимущества получат компании, экспортирующие сельскохозяйственную и промышленную продукцию: для ряда товаров пошлины будут полностью отменены, что позволит снизить стоимость поставок и повысить конкурентоспособность казахстанской продукции в ОАЭ».

Среди сельскохозяйственных товаров, которые казахстанские экспортёры смогут поставлять в ОАЭ на беспошлинной основе, — баранина, сушёные бобовые овощи, мясо курицы, мясо крупного рогатого скота, различные пищевые продукты, минеральная вода с сахаром, пшеничная мука и кондитерские изделия.

Значительный перечень преференций предусмотрен и для промышленной продукции. В него входят нефть и нефтепродукты, рафинированная медь, плоский горячекатаный и холоднокатаный прокат, краны, клапаны, вентили, части машин и тракторов, насосы, и т.д. Таким образом, соглашение создаёт новые возможности как для традиционных экспортных отраслей Казахстана, так и для предприятий, выпускающих продукцию с более высокой добавленной стоимостью.

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РК вошла в ТОП-5 крупнейших поставщиков газа в Китай, информирует телеграм-канал «Геостатистика». По положению на начало сентября объем поставок казахстанского газа в Китай составил 703,6 млн долларов (4-е место).

Первое место принадлежит России, экспортировавшей за указанный период в КНР природный газ на 6,53 млрд долларов. Вторая позиция отошла Туркменистану — 5,51 млрд долларов. На третьем месте — Мьянма с показателем 996,6 млн долларов. Замыкает пятёрку Узбекистан — 306,06 млн долларов. То есть, сразу три страны Центральной Азии вошли в число пяти крупнейших поставщиков природного газа в Поднебесную.

Узбекистан

Президенты РУз и Туркменистана — Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов — подписали договор о создании Высшего совета стратегического партнёрства, передают центрально-азиатские СМИ со ссылкой на информацию пресс-службы узбекского лидера.

Отмечается, что договор «формирует прочную институциональную основу для дальнейшего углубления политического диалога и расширения практического сотрудничества по приоритетным направлениям».

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С начала 2026 года в республике открыли пять новых газовых месторождений, информирует пресс-служба президента РУз. Одно из них – Коратау на плато Устюрт в Каракалпакстане (суверенная республика в составе Узбекистана). По данным АО «Узбекнефтегаз», здесь пробурили поисковую скважину глубиной до 4860 метров. В ходе испытательных работ из нижнеюрских отложений в интервале глубин 3273–3213 метров получен промышленный приток природного газа и конденсата.

Активизация геологоразведки происходит на фоне снижения добычи газа: по данным Национального комитета по статистике, за восемь месяцев текущего года в Узбекистане добыто 24,2 млрд кубометров природного газа, то есть на 16,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сообщается также, что особое внимание уделено проектам по увеличению пропускной способности газотранспортной системы – строительству новых магистральных газопроводов и модернизации компрессорных станций. Реализация этих проектов позволит повысить стабильность поставок и сэкономить до 125 млн кубометров природного газа в год.

А в результате ремонта основных технологических установок на Ферганском нефтеперерабатывающем заводе производство дизельного топлива увеличилось на 30%, битума — на 60%, авиационного керосина – в пять раз. К концу года загрузка предприятия возрастёт с 40% до 65% с последующим её увеличением.

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Узбекистан и Россия до конца года запустят 17 совместных проектов на 350 млн долларов – в химической промышленности, агропереработке и металлообработке. Кроме того, информирует «Газета» (РУз), министерство инвестиций, промышленности и торговли республики подписало с Wildberries инвестиционное соглашение о строительстве на территории РУз логистического комплекса класса А.

Сообщается также, что на встрече делегаций Узбекистана и России под руководством заместителя премьер-министра РУз и первого заместителя председателя правительства РФ озвучено, что по итогам восьми месяцев 2026 года взаимная торговля между Узбекистаном и Россией увеличилась на 10% (ранее президенты двух стран договорились о её доведении до 30 млрд долларов в год).

В настоящее время все 14 регионов Узбекистана сотрудничают более чем с 50 субъектами России. Портфель межрегиональной кооперации включает более 200 проектов общей стоимостью почти 6 млрд долларов.

Что касается инвестиционного соглашения с Wildberries, речь, по данным издания Spot, идёт о строительстве многопрофильного логистического комплекса в Зангиатинском районе Ташкентской области. Проектные работы завершаются, начало строительства ожидается в конце октября. В комплексе будет занято не менее 7500 работников, и ещё 2000 человек пройдут подготовку по специализированным образовательным программам.

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Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Узбекистана на 2026 год с 6,4% до 7,9% по сравнению с апрельским прогнозом. Обновлённые цифры приводятся в докладе об экономике Европы и Центральной Азии «Искусственный интеллект в действии: рабочие места, предприятия и производительность», информирует «Газета». Улучшен также прогноз на 2027 год — с 6,7% до 7,5%. В 2028 году банк ожидает рост экономики Узбекистана на 7,1%.

Согласно докладу ВБ, в текущем году Узбекистан займёт второе место по темпам роста среди развивающихся стран Европы и Центральной Азии. Более высокий показатель прогнозируется только у Кыргызстана — 9,6%. А в будущем году Узбекистан, по предварительным данным, выйдет на первое место с ростом на 7,5%.

ВБ связывает экономический подъём в Узбекистане с устойчивым внутренним спросом, который поддерживают рост реальных зарплат, увеличение занятости, денежные переводы и инвестиции в инфраструктуру, энергетику, жильё. Банк также отмечает роль продолжающихся структурных реформ.

Объём денежных переводов в страну за первое полугодие 2026 года вырос на 13% — до рекордных для этого периода 9,2 млрд долларов. Около 70% поступлений пришлось на Россию. А экспорт Узбекистана, без учёта золота, увеличился почти на 30% благодаря расширению поставок в Китай и соседние страны Центральной Азии. При этом общий экспорт сократился из-за снижения поставок золота, отмечается в докладе.

Узбекистан также продолжает привлекать значительные прямые иностранные инвестиции, в том числе в крупные проекты в энергетике, цифровой инфраструктуре и промышленности. По данным ВБ, инвестиции за счёт иностранных источников, включая прямые и кредиты, уже составляют более 70% всех иностранных инвестиций в стране. При этом в Узбекистане, как и в Кыргызстане и Таджикистане, «всё ещё более 60% занятости в частном секторе остаётся неформальной. За последние пять лет этот показатель почти не изменился».

Среди рисков ВБ выделяет дальнейшие нарушения торговли, продолжающуюся войну в Украине, рост стоимости энергии, транспорта и удобрений, ужесточение условий финансирования и экстремальные погодные явления.

Кыргызстан

В Первомайском районном суде Бишкека вынесен приговор по делу о подготовке к насильственному захвату власти, фигурантами которого являются представители партии «Социал-демократы», в том числе — сын бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева — Кадыр Атамбаев.

Согласно оглашённой квалификации обвинения, информирует АКИpress, фигурантам дела вменяется подготовка к насильственному захвату власти группой лиц по предварительному сговору. Сын экс-президента приговорён к четырём годам лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии общего режима. Остальные пять фигурантов дела приговорены к разным срокам лишения свободы (максимальный – 7 лет).

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Великобритания включила в санкционный список три зарегистрированные в Кыргызстане компании, работающие в платёжной сфере, а также директора одной из них, информирует 24.kg. Под санкции попали ОАО «Процессинг КейДжи», ЗАО «ТокенСпот» и ОсОО «Цунами Пейментс». Персональные ограничения введены против директора первой Улана Букабаева.

В контексте компаний речь идёт о заморозке их активов, ограничениях на предоставление трастовых услуг и использование интернет-сервисов, запрете на ряд операций с участием британских кредитных и финансовых организаций.

Британские власти считают, что у них есть основания подозревать «Процессинг КейДжи» в бизнесе, имеющем экономическое значение для российского государства и приносящего выгоду российскому правительству или оказывающего ему поддержку. Единственным акционером компании, согласно санкционной карточке, является Министерство финансов Кыргызстана.

«ТокенСпот» подозревается британскими властями в деятельности в российском финансовом секторе, которую они отнесли к отрасли стратегического значения. Те же претензии в отношении «Цунами Пейментс».

Таджикистан

Соединённые Штаты Америки передали Национальной гвардии Таджикистана шесть беспилотных авиационных систем (БАС) общей стоимостью 2,3 млн долларов для обеспечения безопасности границ республики, сообщает ИА «Фергана» со ссылкой на посольство США в Душанбе.

Поясняется, что беспилотная авиационная система — это комплекс, включающий не только собственно дрон, но и наземную станцию управления, каналы связи, оборудование для запуска и посадки, а также программное обеспечение.

В посольстве отметили, что беспилотные системы позволят Национальной гвардии Таджикистана проводить непрерывный мониторинг в поддержку контртеррористических операций. Подчёркивается также, что американское деловое сообщество готово предоставлять Таджикистану продукцию и услуги для помощи в эксплуатации БАС и повышении их эффективности.

Ранее американская сторона передала погранвойскам и Минобороны РТ военные автомобили, спецмашины с оборудованием для определения незаконного трафика ядерных и радиоактивных материалов, а также бронежилеты, снаряжение для ведения операций в горной местности. США финансировали и строительство объектов для силовых структур, построили или отремонтировали более десяти пограничных застав на таджикско-афганской границе.

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В Таджикистане построят ещё одну крупную ГЭС — «Хуталон» мощность 800 МВт. Её стоимость оценена немногим менее 2,3 млрд долларов. Как предаёт «Азия-плюс» со ссылкой на министра энергетики и водных ресурсов РТ Далера Джума, место расположения станции – на реке Вахш, между Рогунской и Нурекской ГЭС. Среднегодовая выработка электроэнергии на ГЭС «Хуталон» составит более 2,5 млрд кВт*ч электроэнергии. Срок строительства станции — 72 месяца.

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То же издание информирует, что Таджикистан и Иран полностью перешли на безвизовый режим. Теперь граждане двух стран (включая владельцев общегражданских загранпаспортов) могут пересекать границу без визы не только по воздуху, но и через наземные пункты пропуска.

Въезжать, пересекать или временно находиться на территории государства другой стороны без визы разрешено сроком до 30 дней в течение 90-дневного периода. Пересечение границы также возможно по воздушным маршрутам из третьих стран при соблюдении требований национального законодательства РТ и ИРИ. При этом безвизовый режим не означает автоматического права на длительное проживание или работу. Для таких целей действуют отдельные требования законодательств двух стран.

Туркменистан

Государственная миграционная служба Туркменистана запустила систему электронных виз и портал онлайн-регистрации для иностранных граждан. Система электронных виз функционирует на базе портала migration.gov.tm. Иностранцы теперь могут направлять документы для получения разрешения на въезд через интернет. Параллельно запущен сайт rgstr.migration.gov.tm для онлайн-постановки на миграционный учёт — сервис доступен туристам, предпринимателям и дипломатам.

До введения электронных виз для туристических поездок требовалось заблаговременное приглашение принимающей стороны. Подробности об условиях работы новой системы, стоимости электронной визы, перечень требуемых для её получения документов пока не опубликованы.