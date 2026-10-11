Вооружённое столкновение произошло на границе Пакистана и Афганистана в районе Данд-Патан афганской провинции Пактия. Об этом сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на афганских военных.

По словам официального представителя 203-го армейского корпуса «Мансури» ВС Афганистана Абдула Хака Фиды, перестрелка произошла вблизи линии Дюранда — границы между двумя странами, которую Кабул не признаёт. Он утверждает, что пакистанские силы первыми открыли огонь.

По данным телеканала, ситуация в районе инцидента уже нормализовалась. Информация о погибших и пострадавших не приводится.