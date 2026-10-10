Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об итогах рабочего визита в Азербайджан и встречи с президентом Ильхамом Алиевым.

«От всей души поздравил братский азербайджанский народ с возвращением Карабаха. Это событие имеет огромное значение для Азербайджана, и я искренне разделяю радость дружественного народа», — написал Кадыров.

По его словам, стороны обсудили перспективы сотрудничества и укрепление братских связей между Азербайджаном и Чечнёй, особо отметив роль Гейдара Алиева и Ахмата Кадырова в развитии отношений.

Кадыров также сообщил, что Алиев высоко оценил достижения Чечни в обеспечении безопасности, стабильности и социально-экономическом развитии.

В рамках визита для главы Чечни организовали экскурсию по Баку и обед в честь делегации.