Азербайджанские дзюдоисты завоевали семь медалей в индивидуальных соревнованиях чемпионата мира, проходящего в Баку. Этот результат стал рекордным для национальной сборной на мировых первенствах.

В активе команды одна золотая, две серебряные и четыре бронзовые награды.

Чемпионом мира в весовой категории до 60 кг стал Ахмед Юсифов. Серебряные медали завоевали Зелим Цкаев (81 кг) и Ушанги Кокаури (свыше 100 кг).

Бронзовыми призёрами стали Рашид Мамедалиев (73 кг), Омар Раджабли (81 кг), Мурад Фатиев (90 кг) и Кянан Насибов (свыше 100 кг).

Соревнования стартовали 4 октября и проходят на Национальной арене гимнастики в Баку. Итоги чемпионата определят после командных выступлений.