Первая партия российского дизельного топлива отправилась в США. Об этом со ссылкой на данные Windward сообщил морской аналитик Мишель Визе Бокман в X.

«Ну что ж, это было быстро. Windwardai уже отслеживает то, что выглядит как первый российский груз дизельного топлива, следующий к восточному побережью США, с ожидаемым прибытием через 48-72 часа», — написал он.

По словам Бокмана, танкер с дизелем вышел из Сант-Петербурга еще в конце сентября и не раскрывал пункт назначения до сегодняшнего дня.

В пятницу, 9 октября, глава Белого дома Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что достиг соглашения о поставке на мировой и американский рынки 300 тысяч тонн дизельного топлива в октябре, 500 тысяч в ноябре и миллиона сразу после этого.