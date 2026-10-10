Португальская федерация футбола начала срочное дисциплинарное разбирательство в отношении Криштиану Роналду после того, как нападающий самовольно покинул расположение сборной в конце сентября, сообщает A Bola.

В федерации заявили, что 10 октября материалы дела передали в комитет по дисциплинарным расследованиям.

«Информация о ходе разбирательства не подлежит разглашению до завершения расследования», – сообщили в организации.

По данным A Bola и CNN Portugal, регламент федерации предусматривает за самовольный уход из сборной дисквалификацию сроком до шести месяцев и штраф от 500 до 1 тыс. евро.

Роналду покинул расположение национальной команды 30 сентября, за день до матча Лиги наций против Дании, который Португалия выиграла со счетом 4:2. Причиной стал конфликт с главным тренером Жорже Жезушем. В предыдущей игре с Норвегией капитан сборной впервые за долгое время остался на скамейке запасных. Примерно за полчаса до конца матча тренер отправил его разминаться, но так и не выпустил на поле.

Позже Жезуш заявил на пресс-конференции, что Роналду не играл с Норвегией и не сыграет с Данией. После этого футболист решил покинуть команду.

6 октября Роналду опубликовал заявление, в котором изложил свою версию конфликта. По его словам, тренер дважды нарушил обещание: не выпустил его на поле в матче с Норвегией и не рассказал публично об инциденте, хотя ранее обещал это сделать.

Форвард также извинился перед сборной и болельщиками, заявив, что готов принять наказание, но не собирается завершать карьеру в национальной команде. Ранее он обещал, что «в свое время он расскажет правду всему португальскому народу».

Жезуш, в свою очередь, говорил, что готов вернуть Роналду в сборную, если тот сам этого захочет, но извиняться за случившееся не намерен. После публикации заявления футболиста тренер отметил, что прочитал его, однако ему нечего добавить.