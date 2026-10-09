Срок ареста трех граждан Азербайджана — Рашада Ибрагимова, Гадира Гулиева и Валеха Гумбатова, задержанных по делу о крушении судна на Северном Кипре, вновь продлен на семь дней. Об этом Report сообщил председатель Азербайджано-Кипрского общества дружбы Орхан Гасаноглу.

Следующее судебное заседание состоится 16 октября.

Напомним, что 30 августа у берегов Гирне на Северном Кипре потерпело крушение судно. Были спасены 239 человек. Число погибших достигло 26, поиски пропавших пассажиров продолжаются. В связи с происшествием задержаны девять человек, в том числе трое граждан Азербайджана.