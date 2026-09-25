Срок ареста трех граждан Азербайджана — Рашада Ибрагимова, Гадира Гулиева и Валеха Гумбатова, задержанных в связи с крушением судна Optimus Prime у берегов Северного Кипра, вновь продлен на семь дней. Об этом Report сообщил председатель Азербайджано-Кипрского общества дружбы Орхан Гасаноглу.

По его словам, в рамках расследования полиция получила показания более 320 человек. Следствие изучает техническое состояние судна, повреждение его носовой части, которое, как сообщается, произошло 17 июня, а также последующие ремонтные работы.

В частности, выясняется, могли ли повреждение и ремонт повлиять на затопление судна, уведомлялись ли соответствующие органы о проведении работ и сколько рейсов Optimus Prime совершил после ремонта.

Также продолжаются подводные поиски черного ящика и регистратора данных рейса VDR. Кроме того, 17 деталей судна, поднятых на берег, планируется направить на экспертизу. Проверка также пройдет в Турции, в том числе на судоремонтном предприятии в Адане.

Азербайджано-Кипрское общество дружбы заявило, что следит за объективным расследованием причин и обстоятельств трагедии и соблюдением прав задержанных граждан Азербайджана.

Сообщается, что вина Рашада Ибрагимова, Гадира Гулиева и Валеха Гумбатова не установлена вступившим в законную силу окончательным решением суда.

Напомним, 30 августа у берегов Гирне на Северном Кипре потерпело крушение судно. Были спасены 239 человек. Число погибших достигло 15, поиски 13 пропавших пассажиров продолжаются. Всего в связи с происшествием задержаны девять человек, среди них трое граждан Азербайджана.