В государственных общеобразовательных учреждениях Азербайджана будут проведены мониторинги соблюдения требований к единой школьной форме. Об этом сообщили в Управлении образования города Баку.

В ходе проверок оценят, насколько соблюдаются требования к единой школьной форме, установленной соответствующим постановлением Кабинета министров Азербайджана, а также правилам одежды для педагогов с учетом характера их профессиональной деятельности и деловой обстановки.

Контроль за соблюдением правил ношения единой формы одежды в образовательных учреждениях осуществляется руководством школ. Соответствующие вопросы, связанные с формой одежды, обсуждаются и решаются педагогическими советами.

При этом ответственность за посещение детьми занятий в установленной школьной форме несут родители.

В Управлении образования города Баку отметили, что основной целью введения требований к единой форме одежды является формирование дисциплинированной, опрятной и равноправной образовательной среды в учебных заведениях.