Пока Ереван готовится принять международную конференцию ООН по биоразнообразию COP17, проблема загрязнения Охчучая промышленными отходами остается серьезным поводом для вопросов к экологической политике Армении. Азербайджан неоднократно поднимал эту тему на международных площадках, указывая на риски, связанные с деятельностью горнодобывающих предприятий в верховьях реки. Но подкрепляются ли международные экологические амбиции Еревана реальными действиями по защите окружающей среды?

Напомним, что в начале лета текущего года, после сильных дождей, в социальных сетях распространились кадры необычных оранжевых потоков воды на улицах Гафана (Капана-арм.-ред.), расположенного в Сюникской области Армении. Инцидент вызвал обеспокоенность на фоне деятельности горнодобывающих предприятий региона.

Председатель НПО «Устойчивое развитие и инклюзивность» Сабит Багиров в комментарии Minval Politika тогда предположил, что явление может быть связано с нарушениями в работе объектов меднорудной промышленности, в частности Каджаранского медно-молибденового комбината, либо инфраструктуры хранения и транспортировки производственных отходов.

«С высокой вероятностью внезапная окраска воды в оранжевый цвет в дождевых потоках свидетельствует о том, что экологические нормы не соблюдаются на Каджаранском медном руднике. Потоки оранжевой дождевой воды, скорее всего, текли не только по улицам Гафана, но и по всем окрестностям, а затем стекали в реку Охчучай», — отметил эксперт.

Багиров пояснил, что характерный оранжевый цвет воды возникает вследствие химических процессов, происходящих в районах добычи медной руды: «В контакте с водой и кислородом серный колчедан, присутствующий в зоне месторождений меди, окисляется, образуя серную кислоту и ионы трехвалентного железа, которые выпадают в виде оранжевого осадка гидроксида железа. Вместе с железом в воду могут попадать медь, цинк, кадмий, мышьяк, ртуть и другие токсичные элементы из шахтных вод».

При этом проблема загрязнения самой реки возникла задолго до этого инцидента и подтверждается ранее опубликованными данными мониторинга.

Охчучай, известный в Армении как Вохчи, берет начало на территории Армении, протекает через Сюникскую область, пересекает границу с Азербайджаном и впадает в Араз, который является притоком Куры. Поэтому качество воды в реке имеет значение для всей связанной с ней трансграничной водной системы. А это существенно расширяет масштабы потенциального воздействия загрязнения.

В декабре 2022 года азербайджанские органы мониторинга сообщили об ухудшении качества воды в Охчучае. В пробах, отобранных вблизи границы с Арменией, были выявлены повышенные концентрации железа, марганца, молибдена, аммония и сульфатов. Также отмечались изменения цвета воды и неприятный запах.

Согласно опубликованным данным, содержание аммония превышало установленную норму в четыре-пять раз, а концентрация сульфатов также была существенно выше нормативного уровня.

В июле 2023 года Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о проверке обстоятельств загрязнения Охчучая и Араза. Ведомство указывало на поступление в реку промышленных отходов, содержащих хром, никель, медь, молибден, цинк, алюминий, ванадий и другие тяжелые металлы. Опубликованные сведения дают основания требовать системных мер по контролю за промышленными стоками и состоянием трансграничной реки.

В центре претензий азербайджанской стороны находятся предприятия горнодобывающего сектора Сюникской области, в том числе Каджаранский медно-молибденовый и Гафанский горно-обогатительный комбинаты.

При добыче и переработке медной руды потенциальными источниками загрязнения могут быть шахтные воды, промышленные стоки, отвалы пород, хвостохранилища и трубопроводы, по которым транспортируются отходы обогащения. Поэтому особое значение имеют состояние производственной инфраструктуры, эффективность очистных сооружений и соблюдение природоохранных требований.

Если говорить о появлении тех же оранжевых потоков в Гафане, то это могло быть связано как раз с проблемами в работе хвостохранилища или систем транспортировки отходов. Главный вопрос заключается в эффективности экологического надзора. Если загрязнение реки фиксируется неоднократно, государство должно не только реагировать на отдельные инциденты, но и обеспечивать регулярные проверки предприятий, безопасное обращение с отходами и открытость результатов мониторинга.

Поскольку Охчучай впадает в Араз, который связан с бассейном Куры и Каспийским морем, загрязнение верхнего участка реки потенциально способно затрагивать более широкую водную систему. Это не означает, что все загрязняющие вещества обязательно достигают Каспия в опасных концентрациях, потому что их распространение зависит от природных процессов и характеристик водного стока. Однако трансграничный характер реки требует оценки экологических рисков по всему бассейну, а не только в пределах одной страны.

Тяжелые металлы могут накапливаться в донных отложениях и водных организмах, влиять на состояние речной экосистемы и создавать риски для сельского хозяйства при использовании загрязненной воды для орошения. Загрязнение может оказывать негативное влияние на организм человека, а тут уже встает вопрос о здоровье населения страны. Состав загрязнителей, их концентрация и продолжительность воздействия должны оцениваться на основании специальных исследований, результаты которых следует раскрывать широкой общественности.

Для Азербайджана принципиально важно, чтобы качество воды, поступающей с территории соседнего государства, контролировалось регулярно. Именно поэтому необходимы обмен данными, своевременное предупреждение об аварийных сбросах и согласованные механизмы мониторинга.

Вопрос загрязнения Охчучая не ограничивался двусторонними заявлениями. Азербайджан неоднократно обращал на него внимание международных организаций и предпринимал официальные шаги.

Декабрь 2022 года. Азербайджанские структуры сообщили об ухудшении качества воды, повышенных концентрациях загрязняющих веществ и результатах мониторинга реки.

21 июля 2023 года. Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о проверке обстоятельств загрязнения Охчучая и Араза, а также о выявленных сведениях, касающихся промышленных отходов с содержанием тяжелых металлов.

1 августа 2023 года. Прокуратура объявила об обращениях к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Совету Европы по вопросам экологических нарушений, связанных с трансграничным загрязнением и промышленной деятельностью.

Проблема также отражена в документах, распространенных в системе ООН. Таким образом, Азербайджан неоднократно поднимал проблему Охчучая на международных площадках, опираясь на данные мониторинга и официальные обращения, что позволяет говорить о системном характере обеспокоенности.

С 19 по 30 октября 2026 года Ереван принимает 17-ю Конференцию сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии — COP17. Одной из ее ключевых задач станет оценка прогресса в реализации глобальных целей по сохранению природы и остановке утраты биоразнообразия к 2030 году.

Насколько международные экологические амбиции Армении соответствуют реальному состоянию окружающей среды – большой вопрос. Понятно, что проведение международной конференции само по себе не означает, что страна обязана быть свободна от экологических проблем, однако статус государства-хозяйки предполагает готовность демонстрировать практические результаты, обеспечивать прозрачность природоохранного контроля и сотрудничать с соседями в вопросах трансграничного загрязнения.

Биоразнообразие невозможно защитить лишь декларациями прочими бумажками. Оно напрямую зависит от качества воды, состояния речных экосистем, безопасного обращения с промышленными отходами и способности государства предотвращать загрязнение.

Если проблема Охчучая продолжает вызывать претензии соседней страны, она должна стать предметом конкретных действий, а не оставаться темой разногласий. Для Армении это возможность показать, что экологические обязательства — не только часть международной повестки, но и приоритет внутренней политики.

Для предотвращения загрязнения Охчучая необходимо регулярно проводить независимый мониторинг воды, проверять горнодобывающие предприятия и устанавливать причины экологических инцидентов. Важнейшими мерами также должны стать обмен данными между Арменией и Азербайджаном, прозрачность расследований и ответственность за подтвержденные нарушения.

Охчучай — один из наиболее наглядных примеров того, как промышленная деятельность в одной стране может создавать экологические риски в другой. Данные азербайджанского мониторинга, официальные сообщения о загрязнении и обращения к международным организациям показывают, что эта проблема обсуждается уже не первый год.

Азербайджан неоднократно поднимал вопрос на международных площадках. Теперь принципиально важно добиться не только дальнейшего обсуждения, но и практических результатов.

Для Армении, принимающей COP17, это вопрос не только международного имиджа, но и реальной экологической ответственности. Претендовать на заметную роль в глобальной повестке сохранения биоразнообразия — значит быть готовой решать собственные экологические проблемы и сотрудничать с соседями там, где последствия загрязнения не признают государственных границ.

Экологическую политику оценивают не по международным декларациям, а по состоянию рек и экосистем. И именно судьба Охчучая станет одним из показательных критериев того, насколько слова о защите природы соответствуют практическим действиям.