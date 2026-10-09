Казнь бывшего майора армии США Нидала Малика Хасана, убившего 13 человек на военной базе Форт-Худ (штат Техас) в 2009 году, будет транслироваться в прямом эфире, заявил Пентагон, сообщает CBS News.

Министр обороны Пит Хегсет сказал, что казнь Хасана будет публичной.