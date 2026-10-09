Президент Азербайджана Ильхам Алиев в публикации в соцсети X отметил историческую роль Дональда Трампа в продвижении мира между Азербайджаном и Арменией на Вашингтонском мирном саммите 8 августа 2025 года.

Алиев напомнил, что по его инициативе Азербайджан и Армения совместно выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира.