В Джебраильском районе на противопехотной мине подорвался отец ранее пострадавшего при взрыве сына. Об этом говорится в совместном заявлении МВД, Генпрокуратуры и ANAMA.

Инцидент произошел в четверг на территории села Дагмашанлы освобожденного от оккупации Джебраильского района. Ашраф Гахраманов 1966 года рождения получил травмы различной степени тяжести.

Ранее при взрыве мины в Джебраильском районе пострадал его сын Орхан Гахраманов.

По факту происшествия Джебраильская районная прокуратура проводит расследование.