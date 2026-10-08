В Джебраильском районе на противопехотной мине подорвался отец ранее пострадавшего при взрыве сына. Об этом говорится в совместном заявлении МВД, Генпрокуратуры и ANAMA.
Инцидент произошел в четверг на территории села Дагмашанлы освобожденного от оккупации Джебраильского района. Ашраф Гахраманов 1966 года рождения получил травмы различной степени тяжести.
Ранее при взрыве мины в Джебраильском районе пострадал его сын Орхан Гахраманов.
По факту происшествия Джебраильская районная прокуратура проводит расследование.
«ANAMA, МВД АР и Генпрокуратура вновь призывают граждан соблюдать правила безопасности, внимательно относиться к знакам о минной опасности, не прикасаться к подозрительным предметам, не заходить на незнакомые и огражденные территории», – говорится в заявлении.