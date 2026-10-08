Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в концерте мастеров культуры и искусства стран СНГ в Туркменистане.

Мероприятие состоялось в Национальной туристической зоне «Аваза».

Напомним, 7–9 октября в Туркменистане проходят международные встречи и мероприятия высокого уровня – Консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана, Каспийский экологический саммит и заседание Совета глав государств СНГ.

Президент Азербайджана находится в Туркменистане с рабочим визитом. 8 октября он принял участие в VIII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана и провел встречу с туркменским лидером Сердаром Бердымухамедовым.



