Участники IV Международной конференции Бакинского диалога по пропавшим без вести призвали ООН создать специальный механизм для поиска людей, пропавших без вести во время вооруженных конфликтов, и установления их судьбы.

Такое предложение содержится в итоговой декларации конференции «Укрепление доверия и разработка эффективных механизмов и решений проблемы пропавших без вести».

Участники отметили, что проблема пропавших без вести остается одной из наиболее тяжелых гуманитарных последствий вооруженных конфликтов. Они выразили обеспокоенность обнаружением массовых захоронений в разных частях мира и подчеркнули, что семьи должны получать информацию о судьбе своих близких.

В декларации рекомендовано государствам активнее обмениваться данными, которые могут помочь в поиске и идентификации пропавших. В первую очередь речь идет об информации о местах индивидуальных и массовых захоронений.

«Призываем государства делиться всей имеющейся информацией, имеющей значение для обнаружения и идентификации пропавших без вести, в том числе сведениями о местах индивидуальных и массовых захоронений», – говорится в документе.

Отдельное внимание участники уделили работе с человеческими останками. Было подчеркнута необходимость обеспечения их безопасного и достойного извлечения, документирования и идентификации, а также сохранения документов и других доказательств, которые могут помочь установить судьбу исчезнувших.

Поиску могут мешать мины и другие взрывоопасные предметы, говорится в декларации. В связи с этим государствам, международным и неправительственным организациям предложено расширять сотрудничество, обмениваться опытом и использовать современные методы, включая судебно-медицинскую экспертизу и новые технологии.

«Мы вновь призываем международные организации, прежде всего Организацию Объединенных Наций, содействовать созданию соответствующего механизма, специально предназначенного для решения проблемы лиц, пропавших без вести в результате вооруженных конфликтов, и заявляем о готовности сотрудничать с ООН в этих целях», – отмечается в документе.

Участники конференции считают, что поиск пропавших и установление их судеб способны не только дать ответы семьям, но и помочь укреплению доверия, примирению и формированию устойчивого мира.

Отдельно в декларации отмечен Бакинский диалог, который становится площадкой для обмена опытом и развития практического сотрудничества по проблеме пропавших без вести.

В конференции также подчеркнули значение работы государственных структур разных стран по идентификации останков и их достойному захоронению. Участники выразили признательность Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан за организацию встречи.