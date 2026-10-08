В городе Туркменбаши состоялась церемония подписания документов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписали «Совместное заявление 8-й Консультативной встречи глав государств Азербайджанской Республики и Центральной Азии» и «Решение о регулирующих документах Консультативной встречи глав государств Азербайджанской Республики и Центральной Азии».