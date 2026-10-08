Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что худшим сценарием для Армении может стать превращение страны в «новую Украину».

«К чему сейчас эти уколы, к чему эти угрозы?» — заявил армянский премьер, добавив, что подобные заявления со стороны российских чиновников являются «нехорошим жанром».

В ответ Пашинян предложил представить обратный сценарий: «А мне взять и сказать: мы не хотим, чтобы Армения превратилась в новую Россию?»

При этом премьер подчеркнул, что Армения не должна превращаться ни в Россию, ни в Украину.

«Армения — это Армения, и Армения ни во что другое не превратится. Армения всё больше и больше будет превращаться в Республику Армения, всё больше и больше — в суверенное государство», — сказал Пашинян.

Ранее 4 октября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что вектор политики, который выбрало нынешнее руководство Армении, ни к чему хорошему не приведет. «Самое страшное, что может случиться с республикой, — это превращение в новую Украину», — сказал он.