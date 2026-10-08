Президент США пообещал заняться коммунистической страной после Ирана. Не исключено, однако, что иранские процессы могут проходить параллельно с кубинскими. Сможет ли Трамп «взять» разорённый американцами остров стремительной короткой войной, или, все же, поработит его «сделкой»?

«Куба уже пала», — убеждён госсекретарь США Марко Рубио. В интервью Fox News он заявил, что экономическая и государственная системы страны не могут нормально функционировать, ею управляют люди, «проповедующие о какой-то революции, которая была мертва 20 лет, и которая так и не сработала». Остров Свободы он – потомок кубинских эмигрантов — назвал «государством-банкротом во всех смыслах этого слова».

Какое дело США до того, как живут простые кубинцы? Да никакого: их интересы на острове гораздо разнообразнее и шире, нежели радение о кубинцах (пояснение – ниже).

Рубио, кроме того, не скрыл, что Вашингтон рассчитывает на изменение политического курса Кубы и надеется найти для руководства страной подходящего человека. Рискнём предположить, что по модели, близкой к венесуэльской – Мадуро похитили, а о лояльности к США условились с Делси Родригес. Но стал ли народ Венесуэлы жить от этого лучше? Вопрос риторический. Ведь куш, и немалый, сорвал Вашингтон, а не Каракас.

США добились нефтяной сделки с Венесуэлой, в страну вошли американские нефтяные компании. И если раньше в совместных проектах венесуэльская сторона оставляла за собой контрольный пакет акций, то сейчас он принадлежит США. Добавим к этому, что с начала текущего года выручка от экспорта нефти составила 13 млрд долларов, но венесуэльская казна получила лишь 300 млн, остальная сумма отошла в распоряжение Министерства финансов США.

Итак, почему за горло взята именно Куба? Во-первых, через неё США стремятся расширить и усилить своё влияние в Латинской Америке сразу же после Венесуэлы; во-вторых, для отрыва страны от, что главное, России, Китая и Ирана. Трамп высказался вполне определённо: «Соединённые Штаты не позволят иностранным противникам укрепить свои позиции прямо у нашего порога».

Пока же США делают все для доведения жизни кубинцев до невыносимой с тем, чтобы они восстали против руководства страны, то есть совершили очередную кубинскую революцию — на сей раз, по лекалам Вашингтона. Вопрос – удастся ли это сделать? А в случае неудачи (при том, что США спешат), попытаются ли они взять Кубу военным путём (об этом тоже ещё будет сказано).

Тем временем ситуация на острове патовая. США продолжают душить его самыми разнообразными санкциями, приведшими к тому, что и без того не процветающая подсанкционная Куба, выживавшая, фактически, за счёт экзотического туризма и экспорта продукции горнодобывающей промышленности (более всего – никеля), осталась без миллионов туристов: на 11-миллионном острове нет электроэнергии, питьевая вода в дефиците, отели заколочены, продуктов питания не хватает, и т.д. Достаточно показательны цифры: с начала года страну посетили всего 450 353 международных туриста, то есть почти на 65% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Едва ли не все международные гостиничные операторы с Кубы ушли. Авиасообщение с ней парализовано.

Кубинское правительство не сдаётся – оно объявило о проведении масштабных реформ, своего рода НЭПа с разрешением частного бизнеса, включая и туристическую отрасль. Шаг этот для социалистической Кубы беспрецедентный. Но что он даст, когда в стране нет элементарного – электроэнергии (солнечная генерация не покрывает и четверти потребностей страны), соответственно, функционировать не может ни малая, ни крупная индустрия.

Частным компаниям разрешили напрямую работать с иностранными банками, самостоятельно заниматься внешней торговлей; покупать-продавать недвижимость, открывать клиники (в условиях всемирно известного высокого уровня медицины на острове, оставшейся, однако, без лекарств, оборудования, и т.д.). Ведь санкции, введённые незадолго до последней сессии Генассамблеи ООН, коснулись банковского сектора, кубинских организаций, в том числе, научно-исследовательских и опытно-конструкторских предприятий, связанных с никелевой промышленностью страны. Поэтому говорить об успехе реформ в заданной ситуации явно не стоит.

Все это, естественно, усиливает миграционные процессы, снижает рождаемость, обостряет криминогенную обстановку, прежде довольно мягкую. Словом, Куба разваливается, точнее – её методично, целенаправленно разрушают.

Президент США Дональд Трамп заверил, что коммунистическое правительство Кубы «падёт», и на остров «придёт свобода». Но устроит ли кубинцев свобода по-венесуэльски, по-иракски, или та, которая уготована Ирану и другим странам? Трамп заявил, что заключит с Кубой «мирное соглашение», и «военные не понадобятся». Но что есть «соглашение» — известно: отстранение президента Диас-Канеля от власти, приватизация государственной нефтяной компании Кубы, импорт ею нефти у США. Однако за этими требованиями стоят ещё множество других, не озвученных американской администрацией. А также – возможный военный исход ситуации, которую прогнозируют многие западные аналитики и СМИ.

Так, CBS News информирует, что Вашингтон наращивает группировку сил вокруг Кубы, и его угрозы «разобраться с Гаваной» переходят в практическую плоскость. Армейский резерв США изучает переброску сил, а ВВС приведены в готовность. Кроме того, армейский резерв США, по данным издания, изучает возможность предоставления Южному военному командованию полицейских сил, медицинского персонала и других подразделений поддержки в течение ближайших четырёх месяцев.

В документе, попавшем в распоряжение агентства, не указано, сколько военнослужащих потребуется в зоне ответственности Южного командования, охватывающего Центральную и Южную Америку, включая Карибский бассейн, равно как отсутствует информация, куда они могут быть направлены и какую операцию осуществлять. Однако в нем говорится, что соответствующие подразделения понадобятся, возможно, через 90–120 дней.

В документе также предусмотрено создание экспедиционного командования тылового обеспечения, которое будет курировать снабжение на всем театре военных действий. Армейский резерв, к которому обратилось агентство CBS News, от комментариев воздержался.

Между тем тот же источник в июле сообщал, что американские военные стратеги рассмотрели ряд вариантов возможных действий против Кубы, в том числе, воздушно-десантную операцию под руководством армии с участием тысяч американских солдат. Но Пентагон завил — это вовсе не означает, что США приняли решение о военной операции на Кубе.

Но как быть тогда с предыдущим заявлением Трампа, в соответствии с которым ему «выпадет честь захватить Кубу». Ещё одна цитата: «Захватить Кубу в той или иной форме, да. То есть, будь то освобождение или захват — честно говоря, я думаю, что смогу поступить с ней так, как захочу». Но никто никогда не знает, чего хочет Трамп, что может, и как поступит через минуту.

Вероятно, реальные действия Трампа на кубинском направлении – то есть, захват острова войной или сделкой, либо трезвая оценка США по удерживанию военной напряжённости, — будут известны после выборов в Конгресс не без учёта внутриполитической ситуации в самой Кубе и международной обстановки.

И тут в равной степени (50 на 50) можно рассматривать два варианта: либо Трамп, демонстрирует готовность к применению силы для давления на Кубу с тем, чтобы принудить её к столь любой ему неравной сделке в пользу Вашингтона, либо он действительно готовится к полномасштабной военной операции на острове, свержению кубинского режима подчистую со всеми вытекающими отсюда дивидендами для США.

Стоит напомнить, что санкционная политика Соединённых Штатов в отношении Кубы – не нова, она сохраняется с 1960-х с периодическими смягчениями — обострениями. Нынешнюю же ситуацию можно считать хоть и беспрецедентной, однако не исключающей ещё большего санкционного давления.

Найдутся ли те, кто помогут Кубе? Пока известно лишь, что Россия оказывает ей гуманитарную поддержку (безвозмездная поставка топлива) и прилагает дипломатические усилия по разрядке обстановки. Но этого явно недостаточно для относительной нормализации жизни на острове без угрозы его захвата.

Китай же делает заявления на международных площадках в пользу прекращения «бесчеловечных действий» США в отношении Кубы, и подтверждает планы Пекина по наращиванию инвестиций в машиностроение, портовую логистику и сектор возобновляемой энергетики. Пока известно лишь то, что солнечные панели поступают на Кубу преимущественно из КНР, но, как было сказано выше, возобновляемые источники энергии – капля в море кубинской энергетики.

И это, пожалуй, вся помощь: петля над и вокруг Кубы затягивается в любом случае.