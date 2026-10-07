В Киев с официальным визитом прибыли представители Военного комитета НАТО. В состав делегации вошли военные представители всех 32 стран — членов Альянса.

Это первая подобная поездка на Украину за последние восемь лет. О начале визита сообщил председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Главной целью поездки станут переговоры с руководством Генерального штаба ВСУ. Стороны намерены обсудить ситуацию на линии фронта и дальнейшую военную и стратегическую поддержку Украины со стороны НАТО.

«После восьмилетнего перерыва Военный комитет НАТО возвращается в Киев с официальным визитом», — заявил Каво Драгоне.

По его словам, визит демонстрирует укрепление сотрудничества между Украиной и Альянсом.

Глава Военного комитета также обвинил Россию в диверсиях, кибератаках и нарушениях воздушного пространства стран НАТО.

«Перед угрозой длительной агрессии России против Украины и ее безрассудных гибридных действий в странах НАТО мы неуклонно стоим бок о бок с Украиной в героической защите ее суверенитета, территориальной целостности и будущего ее народа», — заявил Каво Драгоне.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается. По его словам, Вашингтон сосредоточен на завершении войны и поиске путей ее прекращения.