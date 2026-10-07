По инициативе Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан во дворце «Гюлистан» начала работу IV Международная конференция на тему «Укрепление доверия и развитие эффективных механизмов в решении проблемы пропавших без вести лиц», проходящая в рамках «Бакинского диалога» по пропавшим без вести лицам.

В мероприятии принимают участие бывшие главы государств и правительств, высокопоставленные представители международных организаций и зарубежных стран, руководители структур по вопросам пропавших без вести лиц, эксперты, представители неправительственных организаций и специалисты в области прав человека, а также аккредитованные в Азербайджане послы иностранных государств, военные атташе и другие лица, передает Азертадж.

Начальник Службы государственной безопасности, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан генерал-полковник Али Нагиев зачитал обращение президента Ильхама Алиева к участникам конференции.

Глава государства назвал проблему пропавших без вести одним из самых тяжелых последствий вооруженных конфликтов и подчеркнул, что Азербайджан рассматривает ее как общечеловеческую гуманитарную проблему.

«Несмотря на завершение конфликта, выяснение судеб пропавших без вести лиц остается одним из важнейших вопросов для Азербайджанского государства. Созданный по инициативе нашей страны «Бакинский диалог» выступает важной платформой для объединения усилий государств, международных организаций и специалистов в вопросе пропавших без вести лиц, обмена опытом и расширения практического сотрудничества, а также привлечения международного внимания к этой проблеме», — говорится в обращении.

Алиев отметил, что полное восстановление Азербайджаном своего суверенитета и территориальной целостности, а также проводимая страной политика создали историческую возможность для устойчивого мира и сотрудничества на Южном Кавказе:

«Подписание 8 августа 2025 года в Вашингтоне при участии президента Соединенных Штатов Америки Совместной декларации между Азербайджаном и Арменией, а также парафирование мирного соглашения между двумя странами стали важными шагами в этом направлении».

По словам президента, установление устойчивого мира наряду с политическими договоренностями требует укрепления доверия и устранения гуманитарных последствий конфликта:

«Установление судеб пропавших без вести лиц является неотъемлемой частью этого процесса и нашей моральной ответственностью перед их семьями».

Алиев сообщил, что в результате продолжавшегося более 30 лет конфликта 4010 азербайджанцев, в том числе дети, женщины и пожилые люди, зарегистрированы как пропавшие без вести.

«В результате продолжавшейся более тридцати лет военной агрессии Армении против Азербайджана 4010 азербайджанцев, в том числе дети, женщины и пожилые люди, были зарегистрированы как пропавшие без вести. С сожалением отмечаем, что деятельность Международного комитета Красного Креста на протяжении этих лет не принесла результатов», — говорится в обращении.

Президент подчеркнул, что итоги Второй Карабахской войны и возвращение территорий под контроль Азербайджана открыли новые возможности для поиска пропавших без вести:

«Историческая Победа, одержанная нами в Отечественной войне, и освобождение наших земель от оккупации открыли новые возможности для поиска наших пропавших без вести граждан. Сегодня Государственная комиссия по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан еще больше расширила свою деятельность и проводит интенсивные мероприятия по установлению местонахождения пропавших без вести граждан и выявлению массовых захоронений».

Ильхам Алиев отметил, что на освобожденных территориях к настоящему времени обнаружены 32 массовых захоронения:

«Экспертизы, проведенные в отношении человеческих останков, свидетельствуют о том, что убитые азербайджанцы подвергались пыткам. Сокрытие пленных и заложников от международных организаций, их убийство под пытками и сокрытие следов преступлений являются грубым нарушением международного права. Этим деяниям должна быть дана правовая оценка».

Глава государства заявил, что Азербайджан продолжит использовать все имеющиеся возможности для выяснения судеб людей, которые по-прежнему числятся пропавшими без вести:

«Ни один наш пропавший без вести гражданин не забыт, и установление их судеб постоянно находится в центре внимания государства. Оказывать всестороннюю поддержку и заботу каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией, разделять их боль — наш моральный долг».

Отдельно Алиев остановился на необходимости получения информации от Армении, подчеркнув, что эффективность поисков напрямую зависит от наличия точных данных:

«Армения должна предоставить всю информацию о судьбах пропавших без вести азербайджанцев, местах массовых и индивидуальных захоронений, создать условия для открытия соответствующих архивов и сбора свидетельских показаний».

По словам президента, предоставление такой информации является не только правовым обязательством и гуманитарной ответственностью:

«Это, наряду с тем, что является правовым обязательством и гуманитарной ответственностью, стало бы практическим выражением приверженности миру и вкладом в укрепление взаимного доверия. Информация, касающаяся человеческих судеб, не должна становиться предметом политических условий».

Президент также напомнил, что с 2002 года Азербайджан выступает в Генеральной Ассамблее ООН с инициативами по принятию резолюций, касающихся пропавших без вести лиц:

«Считаем важным дальнейшее усиление международных усилий в этой сфере. ООН и другие соответствующие международные организации в рамках своих мандатов должны играть более активную роль в проведении поисковых работ, обмене информацией, развитии возможностей судебно-медицинской экспертизы и расширении поддержки семей».

Президент подчеркнул, что эффективные механизмы решения проблемы должны основываться на политической воле, достоверной информации и устойчивом сотрудничестве:

«Применение современных технологий, доступность архивных данных, подготовка специалистов и регулярное информирование семей являются основными направлениями этой работы. Вся деятельность должна осуществляться на основе уважения человеческого достоинства и международного гуманитарного права, без какой-либо дискриминации. Азербайджан готов вносить вклад в совместные инициативы по этому вопросу».

В этой связи Алиев выступил с инициативой создания специального механизма в рамках Организации Объединенных Наций:

«С этой точки зрения мы считаем необходимым создание в рамках ООН специального механизма по пропавшим без вести лицам для привлечения большего внимания к этой проблеме в глобальном масштабе».

В завершение президент выразил уверенность, что дискуссии в рамках конференции и выдвинутые предложения будут способствовать установлению судеб пропавших без вести и укреплению международного гуманитарного сотрудничества.