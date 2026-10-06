Во Франции около 86 тысяч человек приняли участие в массовых школьных протестах, сообщает Le Figaro.

Участники требуют улучшить питание в лицеях и организацию занятий, увеличить финансирование школ, разрешить использование смартфонов и наладить открытый диалог учащихся с администрацией.

По данным властей, с начала протестов пострадали около 200 подростков. 1 октября были задержаны 1949 человек, 2 октября — еще 600.

Протесты начались 17 сентября в одной из парижских школ, после чего распространились по всей стране.