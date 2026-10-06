В Азербайджане подготовлен проект нового закона «О поощрении и защите лиц, сообщающих о правонарушениях, связанных с коррупцией».

Документ включен в законодательную повестку осенней сессии Милли Меджлиса и рассматривается профильными парламентскими комитетами, сообщает Minval Politika.

Законопроект предусматривает создание механизмов приема и расследования сообщений о коррупции, а также систему защиты и материального поощрения информаторов.

Проект представил председатель Комитета по обороне, безопасности и противодействию коррупции Арзу Нагиев.

Согласно документу, информатором будет считаться лицо, которое работает или ранее работало либо оказывало услуги организации и получило сведения о коррупционном правонарушении в ходе своей деятельности.

Сообщить о коррупции можно будет уполномоченному подразделению или сотруднику организации, ее руководителю, вышестоящему должностному лицу либо непосредственно в специализированный орган прокуратуры по борьбе с коррупцией.

Одним из ключевых положений законопроекта является защита конфиденциальности информатора. Если он не желает раскрывать свою личность, соответствующие сведения должны сохраняться в тайне. Раскрытие данных допускается с письменного согласия информатора, за исключением предусмотренных законом случаев.

Кроме того, информатор сможет требовать защиты себя, своих близких и родственников от незаконного давления. Запрещаются угрозы, преследование, оскорбления, причинение материального или морального ущерба в связи с сообщением о коррупции.

Для работающих информаторов предусматриваются дополнительные трудовые гарантии. Их нельзя будет увольнять, понижать в должности, переводить на другую работу, подвергать дисциплинарным взысканиям, незаконно удерживать зарплату, препятствовать карьерному росту или поощрению в качестве ответной меры за сообщение о коррупции.

Если работник представит доказательства того, что меры против него стали местью за сообщение, обязанность опровергнуть эти доводы будет возложена на руководство организации.

Законопроект предусматривает и денежное вознаграждение. Если информация подтвердится, информатор сможет получить выплату за счет бюджета организации. Ее размер не должен превышать 25 минимальных заработных плат. При определении суммы будут учитываться характер нарушения, число выявленных фактов, значение предоставленной информации, размер ущерба и объем возвращенных активов.

Кроме того, в предусмотренных проектом случаях информатору может быть выплачено 5% средств, возвращенных государству в результате специальной конфискации или возмещения материального ущерба.

Полученное за сообщение о коррупции вознаграждение предлагается освободить от подоходного налога.

Сообщения должны будут регистрироваться незамедлительно, а расследование — проводиться в течение 20 рабочих дней. При необходимости срок может быть продлен еще на 10 рабочих дней. После завершения проверки информатору должны предоставить мотивированный ответ и разъяснить порядок обжалования решения.

Проект также позволяет обращаться напрямую в специализированный орган прокуратуры, в том числе при опасениях за конфиденциальность, риске уничтожения доказательств, нарушении сроков расследования или наличии заинтересованности у рассматривающих сообщение лиц.

Государственные и муниципальные структуры, бюджетные и публичные юридические лица, а также другие юридические лица с численностью не менее 50 работников должны будут создать специальные каналы для конфиденциальной и анонимной передачи информации о коррупции в электронной форме и получения консультаций.

Информаторам также предусматривается предоставление в определенных случаях профессиональной юридической помощи за счет государства, освобождение от судебных расходов и возможность компенсации материального и морального вреда. Отдельно в другом рассматриваемом законопроекте о бесплатной юридической помощи информаторы о коррупции включены в число лиц, имеющих право на такую помощь.

При реальной угрозе убийства, насилия или повреждения имущества к информатору и его родственникам смогут применяться меры государственной защиты.

Предусмотрены и компенсации в случае тяжелых последствий. Если информатор или его родственник погибнет в связи с сообщением о коррупции, семье предлагается выплачивать 20 тыс. манатов. При причинении телесных повреждений единовременная выплата составит 10 тыс. манатов.

Контроль за исполнением закона, ведение статистики и подготовку предложений по совершенствованию механизма планируется возложить на Комиссию Азербайджана по борьбе с коррупцией.