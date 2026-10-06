Чехия не примет участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2027», который пройдет в мае следующего года в болгарском Бургасе. Об этом сообщил чешский общественный вещатель Česká televize (ČT).

Причиной отказа стали финансовые ограничения. Ранее сообщалось, что вещатель планирует существенно сократить расходы в 2027 году.

В ČT отметили, что понимают важность конкурса для зрителей и поблагодарили чешских участников и поклонников за поддержку.

В сентябре, ирландская телерадиокомпания Raidió Teilifís Éireann (RTÉ) заявила, что страна не примет участие в ежегодном музыкальном конкурсе «Евровидение» и не будет его транслировать в 2027 году в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа.

В августе с аналогичным заявлением выступила нидерландская телерадиокомпания AVROTROS.

«Евровидение-2027» пройдет в Бургасе в мае 2027 года.