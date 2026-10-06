В Женеве открылась фотовыставка, посвященная последствиям минной угрозы для Азербайджана и пострадавшим от взрывов мин гражданам страны.

Экспозиция была организована 5 октября общественным объединением «Gilavar Foto Klubu» на площади перед Дворцом Наций — европейской штаб-квартирой ООН — у символического монумента «Сломанный стул», посвященного людям, пострадавшим от различных форм вооруженного насилия.

На выставке представлены документальные фотографии, рассказывающие истории азербайджанцев, пострадавших от мин, и демонстрирующие тяжелые последствия взрывов. Иностранные посетители также смогли ознакомиться с фотографиями разрушений на территориях, находившихся под контролем Армении в течение почти 30 лет, и кадрами восстановительных и строительных работ, проводимых Азербайджаном на этих территориях.

Руководитель «Gilavar Foto Klubu» Рашад Мехтиев заявил, что представленные фотографии призваны привлечь внимание международного сообщества к инициативе об объявлении «мира без мин» 18-й Целью устойчивого развития ООН.

По его словам, около 60 млн человек в мире по-прежнему находятся под угрозой мин, а Азербайджан входит в число наиболее пострадавших от этой проблемы стран.

Мехтиев заявил, что за годы конфликта на территориях Азербайджана было установлено более 1,5 млн мин, а значительные площади также загрязнены другими взрывоопасными боеприпасами.

По утверждению организаторов выставки, обнаружение мин и мин-ловушек в населенных пунктах, на кладбищах и других территориях свидетельствует о масштабах проблемы. Они также заявили, что мины были обнаружены вокруг ряда массовых захоронений.

Посетителям экспозиции сообщили, что, несмотря на неоднократные обращения, Азербайджан не получил от Армении полных и точных данных о заминированных территориях. По утверждению организаторов, большинство произошедших минных инцидентов фиксировалось за пределами участков, обозначенных на переданных картах, что, по их оценке, свидетельствует об их низкой достоверности.

Отмечается, что после 44-дневной войны 2020 года большинство погибших в результате минных инцидентов в Азербайджане составляют гражданские лица.

Организаторы подчеркнули, что минная угроза остается одной из серьезнейших проблем для Азербайджана. В Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся масштабные восстановительные и строительные работы, а бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в родные населенные пункты. Однако наличие мин замедляет этот процесс и продолжает представлять угрозу жизни и здоровью людей.

Кроме того, обширные заминированные территории, как отмечалось на выставке, наносят ущерб окружающей среде и сельскому хозяйству.

Посетители экспозиции выразили надежду, что в будущем Карабах и Восточный Зангезур станут территориями, свободными от мин.

«Gilavar Foto Klubu» намерен продолжить международную кампанию за объявление «мира без мин» 18-й Целью устойчивого развития ООН и в других европейских странах.

Общественное объединение стало победителем грантового конкурса 2026 года «Инициативы по проблеме мин и неразорвавшихся боеприпасов», совместно объявленного Агентством государственной поддержки НПО Азербайджана и Фондом возрождения Карабаха.