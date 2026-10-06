Азиатский банк развития (АБР) выделил Азербайджану кредит в размере $350 млн на модернизацию железнодорожной линии Баладжары — Ялама.

Средства будут направлены на установку современных систем электрификации, сигнализации и телекоммуникаций на 192-километровом двухпутном участке.

В банке отметили, что линия Баладжары — Ялама является одним из ключевых звеньев сети Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) и имеет важное значение для развития транспортно-логистических и торговых связей Азербайджана.

После завершения модернизации линия перейдет с постоянного на переменный ток. Ожидается, что это позволит снизить энергопотребление и расходы на техническое обслуживание, увеличить скорость поездов и сократить выбросы парниковых газов, а также повысить безопасность перевозок.

Проект также предусматривает повышение потенциала ЗАО «Азербайджанские железные дороги» в сфере управления проектами. Кроме того, в АЖД планируется создать новые возможности для женщин в технических, надзорных и управленческих направлениях.

В АБР отметили, что модернизация сделает железнодорожную сеть Азербайджана более конкурентоспособной, энергоэффективной и экологически устойчивой.