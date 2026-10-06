В штаб-квартире Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане состоялась церемония открытия скульптуры карабахского коня, подаренной Азербайджаном в период председательства страны в организации и установленной в рамках Года СВМДА, сообщает Kazinform.

В церемонии приняли участие генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай и посол Азербайджана в Казахстане Алимирзамин Аскеров.

Аскеров отметил, что карабахский конь занимает важное место в национальном культурном наследии Азербайджана и символизирует мужество и верность.

По словам Кайрата Сарыбая, скульптура займет место среди произведений искусства, подаренных государствами-участниками СВМДА. Представленные в штаб-квартире организации культурные объекты отражают многообразие азиатских стран и способствуют укреплению взаимопонимания между государствами-членами.