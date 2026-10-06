В результате атаки беспилотника на грузовое судно Royad Məmmədov у берегов Румынии погиб гражданин Азербайджана, еще один азербайджанец пропал без вести. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Погиб капитан судна Рустам Гасанов, 1974 года рождения. Мухаммед Сулейманзаде, 2002 года рождения, числится пропавшим без вести, его поиски продолжаются.

Остальные граждане Азербайджана, находившиеся на борту, спасены. Трое из них госпитализированы.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар по судну нанесла Россия. По его словам, российские беспилотники атаковали гражданское судно под турецким флагом, перевозившее кукурузу в нейтральных водах.

«Погиб капитан судна, судьба еще одного человека выясняется. 11 членов экипажа удалось спасти, один из них ранен», — сообщил Зеленский.

МИД Азербайджана поддерживает связь с дипломатическими представительствами и компетентными органами соответствующих стран и занимается оказанием пострадавшим медицинской и консульской помощи, а также доставкой тела погибшего на родину.

В ведомстве вновь призвали граждан Азербайджана воздерживаться от поездок в районы боевых действий и работы на судах, следующих по рискованным маршрутам.