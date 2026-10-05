В Армении инициировали уголовное производство по факту возможных нарушений при отчуждении государственного имущества, произошедшем более 20 лет назад. Об говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Армении.

Речь идет о ресторанном комплексе Van Lake Paradise в зоне отдыха Касахского ущелья Арагацотнской области и прилегающем земельном участке площадью 2,56 га.

Согласно данным прокуратуры, отчуждение госимущества было разрешено постановлением правительства №337-А от 18 марта 2004 года на основании доклада тогдашнего министра обороны Сержа Саргсяна. Имущество разрешили продать физическому лицу напрямую за $500 тыс.

При этом в 1997 году его стоимость уже оценивалась в $500 тыс., а после расширения и благоустройства комплекса его ликвидационная стоимость по ипотечному договору от 26 апреля 2005 года составила $700 тыс.

Прокуратура также установила нарушения в отношении земельного участка. Право его аренды было сохранено за физлицом без правовых и договорных оснований, что впоследствии позволило ему бесплатно получить землю в собственность. Ее кадастровая стоимость составляла 115,8 млн драмов (около $317 тыс.).