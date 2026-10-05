Восстановление экономики Дубая после войны с Ираном во многом зависит от того, удастся ли вновь привлечь пассажиров на авиарейсы и туристов — в отели эмирата. Однако произошедшее в среду нападение на борту самолета FlyDubai, следовавшего в Израиль, может осложнить эту задачу.

Как пишет The Wall Street Journal, война уже нанесла удар по имиджу Дубая как безопасного убежища, защищенного от потрясений, охватывающих регион, — репутации, которую его власти выстраивали десятилетиями. Ракетные и беспилотные атаки Ирана во время войны усилили опасения по поводу полетов в этот город Персидского залива, ставший во всем мире синонимом элитного туризма.

Теперь дополнительное давление на доверие к Дубаю может оказать нападение на борту FlyDubai. По данным властей ОАЭ, второй пилот ударил командира воздушного судна аварийным топором, находившимся на борту. После этого самолет перешел в резкое снижение, прежде чем пассажирам и членам экипажа удалось восстановить контроль над ним. Аналитики предупреждают, что этот инцидент способен еще сильнее подорвать уверенность путешественников.

Новое нежелание пользоваться услугами авиакомпаний ОАЭ или посещать эмират может ударить по и без того испытывающим трудности отелям, ресторанам и предприятиям розничной торговли. Особенно важны в этом отношении израильские туристы: после нормализации отношений между двумя странами в 2020 году их число быстро росло. Однако еще до инцидента этот маршрут испытывал давление из-за войны, поскольку Израиль выражал обеспокоенность пробелами в системе безопасности.

«Любые сомнения в отношении мер безопасности на рейсах из Дубая могут нанести удар по доверию к эмирату, особенно после потрясений, вызванных войной с Ираном», — заявил Кристиан Коутс Ульрихсен, научный сотрудник Института Бейкера при Университете Райса.

В субботу генеральный прокурор ОАЭ квалифицировал произошедший в среду инцидент, едва не приведший к крушению рейса FlyDubai 1073, как террористический акт. По словам источников, знакомых с ситуацией, оманский второй пилот, напавший на командира самолета, ранее был отстранен от полетов в Омане из-за опасений, что он придерживается радикальных идеологических взглядов.

Тот факт, что это не помешало ему впоследствии устроиться на работу в FlyDubai, может вызвать вопросы к системе контроля безопасности в ОАЭ. Авиакомпания и власти Эмиратов отказались от комментариев до завершения расследования.

После инцидента FlyDubai приостановила полеты в Израиль и из него на время расследования.

Пока нет признаков более масштабной отмены рейсов или снижения числа бронирований за пределами приостановленного FlyDubai авиасообщения с Израилем. Еще слишком рано судить о том, повлияет ли произошедшее на поведение путешественников в целом, хотя широкое международное внимание к нападению едва ли будет этому способствовать.

Туристическая отрасль Дубая уже демонстрировала способность восстанавливаться после серьезных потрясений, в том числе пандемии коронавируса. В последнее время пассажиропоток в аэропортах и загрузка гостиниц постепенно восстанавливались после минимальных значений, хотя оба показателя по-прежнему в целом остаются ниже довоенного уровня.

Представители правительства Дубая не ответили на запросы о комментариях.

Нападение на борту самолета создает новое давление на сектор, лежащий в основе экономической модели Дубая.

Согласно исследованию Oxford Economics, в 2023 году авиационная отрасль и связанный с ней туризм обеспечили экономическую активность, эквивалентную 27% валового внутреннего продукта эмирата.

При этом ставка Дубая на авиацию рассчитана на многие годы вперед. Первый новый этап расширения международного аэропорта Аль-Мактум стоимостью $35 млрд должен открыться в 2032 году. После завершения строительства, как заявляют власти Дубая, он станет крупнейшим авиационным хабом мира с пропускной способностью более 260 млн пассажиров в год.

Между тем пассажиропоток Международного аэропорта Дубая, который в прошлом году был самым загруженным аэропортом мира по числу международных пассажиров, в первой половине 2026 года сократился почти на треть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Теперь аэропорт рассчитывает обслужить в этом году 70 млн пассажиров — значительно меньше довоенного прогноза в 99,5 млн.

Инцидент в среду произошел в момент, когда экономика ОАЭ в целом уже испытывает серьезное давление: война нарушила экспорт нефти и привела к спаду в туристической отрасли. Capital Economics прогнозирует сокращение ВВП страны на 1,5%.

Пострадали и знаковые мероприятия. Некоторые роскошные отели закрылись на реконструкцию, в том числе знаменитый Burj Al Arab. Многие международные авиакомпании из-за войны приостановили полеты весной — до октября или на еще более длительный срок. В понедельник гонконгская Cathay Pacific продлила приостановку рейсов в Дубай до конца января.

При этом государственные авиакомпании FlyDubai, Emirates и Etihad продолжали выполнять значительно больше рейсов по региону, чем многие их международные конкуренты.

Дубай сохранял авиасообщение в течение всего года, в том числе в наиболее тяжелые периоды войны с Ираном. Как ранее сообщала The Wall Street Journal, в первые недели конфликта десятки самолетов приземлялись в Международном аэропорту Дубая или вылетали из него в пределах пяти минут после предупреждений о ракетных атаках или ударах беспилотников.

Как и авиация, туристическая отрасль Дубая понесла серьезные потери из-за конфликта.

Согласно официальным данным, за первые восемь месяцев 2026 года Дубай принял 6,97 млн иностранных туристов, оставшихся как минимум на одну ночь, против 12,54 млн за тот же период прошлого года. Загрузка гостиниц начала постепенно восстанавливаться: в августе она достигла 66% по сравнению с 36% в марте, хотя по-прежнему оставалась ниже уровня годичной давности.

Одним из новых и быстрорастущих источников туристического потока в последние годы стали путешественники из Израиля. Их число резко увеличилось после нормализации отношений между двумя странами в 2020 году, чему способствовали безвизовый режим и многочисленные прямые авиарейсы. По данным посольства Израиля в ОАЭ, к концу 2023 года Эмираты посетили около 1,2 млн израильских туристов.

Война с Ираном замедлила этот поток. В марте Совет национальной безопасности Израиля рекомендовал израильтянам не пользоваться стыковочными рейсами через ОАЭ, которые находятся всего в нескольких десятках миль от Исламской Республики.

До инцидента в среду FlyDubai выполняла регулярные рейсы между Дубаем и Тель-Авивом. Их приостановка теперь создает дополнительное давление на одно из наиболее устойчивых коммерческих направлений сотрудничества, возникших благодаря политической нормализации отношений.

«Этот инцидент станет серьезным испытанием для двусторонних отношений», — заявил Майкл Горовиц, эксперт по вопросам безопасности и геополитики, написавший книгу о будущем Израиля на Ближнем Востоке.

«Для ОАЭ как одного из крупнейших транспортных узлов крайне важно правильно управлять кризисом с точки зрения общественного восприятия, — отметил он. — Если Израиль публично укажет на провалы в обеспечении безопасности или авиасообщение будет приостановлено на длительный срок, другие авиакомпании могут воспринять это как сигнал о том, что аэропорт Дубая небезопасен».