Двое патрульных полицейских получили ранения при попытке остановить водителя-нарушителя в Котайской области Армении. Об этом сообщили в полиции.

Инцидент произошел минувшей ночью. Полицейские заметили автомобиль Hyundai, нарушивший правила дорожного движения, и потребовали водителя остановиться. В ответ из машины открыли стрельбу, в результате чего двое сотрудников полиции получили ранения.

Позже автомобиль обнаружили. Водителя и пассажира, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, задержали.

Пострадавших полицейских доставили в больницу. По данным полиции, угрозы их жизни нет.