Директор ФБР Кэш Патель и кантри-певица Алексис Уилкинс заключили брак, сообщила Уилкинс в соцсети X.

«Взяли и узаконили отношения», — написала она, опубликовав совместную фотографию с Пателем и сопроводив публикацию эмодзи с кольцом и сердцем.

Патель ответил на публикацию Уилкинс эмодзи сердца и кольца.

Пара начала встречаться в январе 2023 года. Разница в возрасте между ними составляет 18 лет. Уилкинс родилась в Бостоне в 1998 году и в детстве снималась в сериалах. Патель родился в 1980 году в семье индийских иммигрантов.