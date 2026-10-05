Состоятельные жители и инвесторы уезжают из Великобритании, что ослабляет позиции Лондона как мирового финансового центра, пишет Bloomberg.

Совокупное состояние людей и семей из этого индекса, которые за последние два года покинули Великобританию или ослабили связи с ней, составляет $160 млрд. Это больше, чем состояние участников индекса, которые продолжают жить в стране, отмечает агентство.

Главными направлениями переезда стали Монако, Швейцария и ОАЭ. Среди причин — отмена льготного режима non-dom, ужесточение налогообложения наследства и доходов от частных инвестиций.

Отток состоятельных жителей уже отражается на рынке элитной недвижимости и бизнесе, ориентированном на богатую аудиторию.