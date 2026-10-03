Обещания Украине о вступлении в Евросоюз в рамках обычной процедуры являются «ложью», заявил премьер-министр Албании Эди Рама в интервью Welt am Sonntag.

«То, что обещают Украине, — это ложь. Все это знают. На обычном пути вступления, со всеми критериями, ее никогда не примут. Это знают все», — сказал Рама.

Он сравнил ситуацию с объединением Германии. По словам албанского премьера, после падения Берлинской стены Гельмут Коль не говорил жителям Восточной Германии, что им необходимо сначала пройти 33 переговорные главы.

Напомним, Албания также планирует вступать в Евросоюз. Она подала заявку об этом ещё 17 лет назад, а статус кандидата получила более 12 лет назад. Переговоры о вступлении с ней ведутся с 2022 года.

О том, что Украины не вступит в ЕС по ускоренной процедуре, заявила вчера еврокомиссар Кос.