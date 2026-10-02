Казахстан официально установил мировой рекорд Guinness World Records по количеству участников AI-хакатона.

Сертификат официальному представителю Казахстана вручил судья Guinness World Records Гленн Поллард на форуме AI & Digital Bridge 2026 в Астане.

HackAlem AI объединил тысячи разработчиков, студентов и молодых специалистов, работавших над проектами с использованием искусственного интеллекта.

Хакатон превзошёл предыдущий рекорд, установленный в декабре 2025 года в Индии, где участвовали 2 089 человек.

Участники HackAlem AI создавали решения для энергетики, финансов, образования, логистики, телекоммуникаций, торговли и других отраслей.

Рекорд фиксировался по строгим правилам Guinness: с регистрацией, идентификацией участников и контролем их присутствия на площадке.

По словам организаторов, главная цель — чтобы разработанные проекты продолжили путь от прототипов до реального внедрения.

HackAlem AI стал одним из ключевых событий AI Month, проходящего в Казахстане в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта.