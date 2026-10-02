Во Франции на фоне протестов старшеклассников задержаны ещё 600 человек, сообщает Le Figaro со ссылкой на источники в полиции. Акции продолжаются уже несколько дней и местами перерастают в беспорядки.

Накануне были задержаны 1 949 человек, в основном за нападения на представителей власти, насилие и участие в беспорядках. Ранения получили 305 полицейских и жандармов.

По данным властей, с начала протестов пострадали 65 сотрудников лицеев, включая 40 директоров. Более 400 учебных заведений закрыты, занятия переведены в дистанционный формат.

Школьники требуют решить проблему нехватки учителей, снизить нагрузку, улучшить питание, организацию занятий и финансирование образования, а также разрешить использование смартфонов в школах. Премьер-министр Себастьян Лекорню ранее созвал антикризисное совещание из-за протестов.