Новые власти Венгрии в рамках операции «Очистительный огонь» расследуют действия представителей правительства Виктора Орбана. Одним из ключевых эпизодов стало задержание в марте украинских инкассаторов, перевозивших из Вены в Киев наличные и золото почти на €70 млн.

По данным Financial Times, бывший прокурор Пал Фюрхт заявил, что Орбан лично распорядился о задержании. В прокуратуре также изучают материалы, указывающие на возможную причастность бывшего премьера.

Если обвинения подтвердятся, дело может стать первым расследованием, которое приведёт к официальному обвинению Орбана.