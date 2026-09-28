Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco возобновила экспорт по транснациональному трубопроводу «Восток-Запад» после приостановки работы из-за ударов БПЛА, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Издание отмечает, что возобновление поставок восстановит доступ Саудовской Аравии к альтернативному экспортному маршруту, который она использовала во время войны с Ираном, что «принесет облегчение покупателям», нуждающихся в поставках.

Работа нефтепровода была остановлена 11 сентября после атак дронов, запущенных иракскими вооруженными группировками, из-за чего прекратилась погрузка нефти в Янбу. Президент США Дональд Трамп допустил, что к атаке может быть причастен Иран.